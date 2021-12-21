台積電董事長劉德音今日參加工商協進會早餐會，劉德音針對碳排表示這是長期的趨勢，台灣必須趕上。
劉德音表示，今天針對長期碳排與政府溝通，達成非常的共識，針對明年缺電問題，他說短期的問題沒有討論太多。
而零碳排是長期的趨勢，劉德音說，台灣要趕快趕上，缺電的問題必須政府與民間合作，重點在於在綠能起來之前，台灣要怎麼度過。
經濟部投審會委員會議，會中通過台積電赴日本投資，設置一座技術節點22／28奈米的12吋晶圓廠。劉德音也回應，「很好，一切順利」
台積電董事長劉德音今日參加工商協進會早餐會，劉德音針對碳排表示這是長期的趨勢，台灣必須趕上。
劉德音表示，今天針對長期碳排與政府溝通，達成非常的共識，針對明年缺電問題，他說短期的問題沒有討論太多。
而零碳排是長期的趨勢，劉德音說，台灣要趕快趕上，缺電的問題必須政府與民間合作，重點在於在綠能起來之前，台灣要怎麼度過。
經濟部投審會委員會議，會中通過台積電赴日本投資，設置一座技術節點22／28奈米的12吋晶圓廠。劉德音也回應，「很好，一切順利」
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。