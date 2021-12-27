百度董事長兼首席執行官李彥宏27日在百度Create 2021（百度AI開發者大會）演講中表示，「人機共生」時代，大陸將迎來AI黃金十年。未來十年，AI將顯著降低技術門檻，為各行各業的智慧化轉型提供技術基礎。李彥宏判斷，智慧交通將使5年之內大陸一線城市不再需要限購限行，10年之內基本解決擁堵問題；AI所具備的感知和控制兩大能力，將在航太事業中廣泛應用，無人駕駛汽車也有望開上月球。

百度公布的新聞稿稱，李彥宏還向外界透露了百度AI技術和業務的最新進展：百度深度學習平台飛槳已凝聚406萬開發者，服務超過15.7萬家企事業單位，創建了47.6萬個模型； 自動駕駛出行服務平台「蘿蔔快跑」 2025年將擴展到65個城市，2030年擴展到100個城市；集度的首款汽車機器人，也將於2022年亮相，2023年量產。

作為當前人工智慧發展的重要方向，預訓練大模型已成為AI領域的技術新高地。百度不久前發佈了大模型品牌「文心」。李彥宏表示，從2019年開始，百度就用海量的通識知識訓練大模型，文心大模型是真正能實現落地的知識增強大模型。目前，百度文心通過百度飛槳平台陸續對外開源開放，並已大規模應用於工業、能源、金融、通信、媒體、教育等各行各業。