百度Create 2021大會（百度AI開發者大會）12月27日，在元宇宙APP「希壤」召開。發佈會上，百度創始人、董事長兼首席執行官李彥宏展示自己身著太空裝的數位人形象，他向外界透露百度AI技術與業務最新進展，包含自動駕駛出行服務平台「蘿蔔快跑」2025年將擴展到65個，2030年擴展到100個城市；集度首款汽車機器人將於2022年亮相，2023年量產交付。

李彥宏認為，智慧交通將是影響未來10到40年的重大變革，可使5年之內大陸一線城市將不再需要限購和限行，10年之內基本解決擁堵問題。透過數據顯示，94％的交通事故是人為因素導致，自動駕駛將消除人為因素，再隨著技術成熟，自動駕駛會比人類司機更安全。

根據《中證報》引述百度首席技術官王海峰介紹百度AI最新技術進展及落地成果，在10多年間百度AI專利申請量超過1.3萬件。百度AI多年技術積累和產業實踐的「百度大腦」已發展成為全球領先的人工智慧平台，開放能力近1400項。

王海峰也指出，國產深度學習平台飛槳匯聚406萬開發者、服務15.7萬家企事業單位，也位居大陸深度學習平台綜合市占率第一。