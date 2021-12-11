特斯拉執行長穆斯克（Elon Musk）自11月初以來，行使選擇權買進更多特斯拉股票，同時賣股以繳稅，一來一往之下，他對公司持股有增無減。迄10日止，穆斯克已行使選擇權買進1300萬股公司股票，並累計賣出逾1千萬股持股 ，迄今套現近120億美元。

穆斯克在11月6日發布推文詢問粉絲是否該出售10％個人持股，相當於1700萬股特斯拉股票。當時粉絲大喊出售，至今穆斯克已賣出1100萬股。

特斯拉提交的政府文件顯示，穆斯克發布推文後行使選擇權以每股6.24美元超低價買進1070萬股特斯拉股票，因為這批選擇權將在明年8月底過期。

穆斯克薪資主要是以股票選擇權的形式支付，因此當他行使選擇權時，美國聯邦政府及州政府都會課徵高額所得稅，這也是他出售既有持股來負擔稅金的原因。

11月8日以來穆斯克行使選擇權買進的特斯拉股票一共被聯邦政府課稅50億美元，還不包括地方稅金。據了解，穆斯克手上仍有1220萬股的選擇權即將在明年到期，若照先前的操作方式來看，穆斯克未來還會再出售530萬股來套現支付稅金。即便如此，屆時穆斯克對特斯拉持股數量仍會比現在多出7百萬股。

穆斯克的薪資是以12批股票選擇權的形式，依照特斯拉達成的營收、獲利及市值目標分批授予穆斯克。特斯拉市值突破1兆美元時已讓穆斯克達成市值目標，接下來將視營收及獲利是否達標來授予選擇權。

隨著特斯拉業績持續成長，穆斯克獲得的股票選擇權將持續增加。分析師預期特斯拉發表第四季財報後，穆斯克將獲得新一批840萬股的選擇權，並在明年第一季獲得另外兩批分別是840萬股的選擇權。明年第二季或第三季，穆斯克還有希望獲得另一批選擇權，並在2023年初再獲得一批選擇權。