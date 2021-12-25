南山中學今舉辦校際社團反毒聯合公演。（南山中學提供）

南山中學今舉辦校際社團反毒聯合公演。（南山中學提供）

南山中學今舉辦校際社團反毒聯合公演。（南山中學提供）

南山中學今（25）日在國立台灣圖書館演藝廳舉辦校際社團反毒聯合公演，邀請中山女高手語社、中和高中熱門舞蹈社、市立大同高中吉他社、永平高中熱門舞蹈社、成功高中手語社、成功高中音樂創作社、成淵高中熱門舞蹈社、西松高中口技社、明倫高中熱門音樂社、東山高中嘻哈研究社、松山高中嘻哈研究社、建國中學手語社、師大附中吉他社、時雨高中熱門舞蹈社、復興高中熱門舞蹈社等共計15所雙北市高中職學校等39個社團演出。

南山中學校長蔡銘城表示，這場學生社團盛會每年在12月底舉行，連續20年不間斷相當不容易，尤其看到學生們自發策畫、主辦，每個環節都能有條理的鋪陳，充分展現自己的潛能與自信心，真的很不容易。

南山中學社聯會總幹事陳子潁同學表示，非常感謝校安中心陳趙棕主任、陳錦錠、羅文崇、金瑞龍、游輝宂、邱烽堯等議員出席相挺，今年主題「反毒比你想的閣較偉大」，是以電影主題曲「愛情你比我想得閣較偉大」為發想，吸毒的短暫迷惑及對愛情過度的憧憬，如果沒有強烈的意志及明辨是非的智慧，都會讓人喪志及迷失。

為了彰顯主題，活動安排在3點半時由各校代表共同發出反毒宣示，呼籲同學不要透過毒品逃避生活困境，也不要透過毒品來贏得同儕的認同，希望透過反毒公演的正向展現，讓學生們在高中生活中留下有意義又難忘的回憶。

公演包括歌唱、話劇、樂器演奏及熱力四射的舞蹈、手語演出、花式籃球、阿卡貝拉和聲重唱等接力演出，各校學生、家長、民眾也都到場給予演出同學掌聲與支持，活動展現受參與者肯定及讚賞。