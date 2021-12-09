道安資訊查詢網公布今年1到9月車禍案件數，彰化縣26鄉鎮市的10大熱門肇事地點，過去全被彰化市給包辦，今年員林市137縣道交會山腳路口，衝上第一名，員林市博愛路和靜修路第八名，其餘高度集中彰化市蛋黃區，多是3條以上道路交會，稍不注意就撞了。

彰化市和員林市人口特別多，車禍件數也特別頻繁，今年員林市137縣道交會山腳六段路口，竟衝上第一名，車禍多達26件，造成1死31傷。另外員林最熱鬧的博愛路、靜修路口，已有11件車禍、20人受傷，主要都是未依規定讓車。

其餘車禍榜上的熱點分別是彰化市中正路二段800巷、中央路路口；彰化市縣三民路、民生路、和平路口；彰化市民生路、中華路路口；彰化市光復路、中山路二段路口；彰化市陳稜路和永福街口；彰化市台19和縱貫路口；彰化市彰水路一段和無名路交會口；彰化市中興路、介壽北路。

彰化縣警察局交通隊長林世明表示，肇事主要原因都以未依規定讓車高居首位，其次包括未注意車前狀況、違反號誌管制或指揮、左右轉未依規定，不明原因的肇事也很多。

容易肇事路口的特色都是道路沒有完整對接，彰化市屬於歷史老城，沒有經過重劃，路口特別複查，但可喜的是，往年車禍榜居冠的曉陽路和中正路口等，因劃設路口轉彎幅線後，車禍數已經大幅降低了，從熱榜除名，可見事在人為。

此外，彰化市4處平交道、4座陸橋、2座天橋，形成了重重關卡，上、下班巔峰時間，都塞成了一團，市民們期待鐵路高架化早日完成，縫合市區、交通更順暢。