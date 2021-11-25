中鋼鋁業公司自母公司中鋼推動集團子公司綠色生活運動以來，即全力落實執行，並從108年10月起著手進行回收進口鋁錠的包裝木材及出貨內銷客戶使用的木棧板，藉由自行成立的「木材工場」進行檢整及修護，不僅年省近2千萬元的木材採購費用，亦能減少樹木砍伐，實踐循環經濟理念，11月25日獲頒中鋼集團「綠色生活績效卓越獎」，由中鋁公司董事長李至隆代表接受中鋼董事長翁朝棟頒發。

中鋁公司自108年即參加中鋼公司舉辦的集團「綠色生活特殊創意提案」競賽，以PDCA方式提報綠色生活特殊且具創意之事蹟。中鋁公司為確保鋁品出貨予客戶時的物流運輸品質，皆以木棧板支撐保護鋁捲，另也採購木箱來包裝較細緻的鋁箔產品，過往會將此木棧板或木箱留給客戶處理，經思考多數木材可回收再利用後，即於去年成立「木材工場」，將使用過的木棧板及木箱回收進行修繕及裝訂組合，甚至部分木材用來製作桌椅供同仁休憩使用，重新賦予新價值。

李至隆表示，從木棧板回收到木材工場的成立，最感謝母公司中鋼不僅自身致力於推動綠色生活，也鼓勵集團子公司發揮創意，讓中鋁同仁們從開源節流及資源再使用的角度，重新盤點公司資源使用的各項環節，進而促成此循環經濟模式。依環保署全民碳中和生活日誌指出，減少1公斤木棧板的產生，可以減少約2.06公斤CO2，中鋁公司109年回收再利用之木棧板共計約2664公噸，換算共可減少約5487公噸CO2，約相當於14座大安森林公園的碳吸附量，除大幅降減木棧板購置成本支出外，也達減少樹木砍伐的減碳效益，同時讓同仁們親自實踐循環經濟理念。

中鋼集團透過5G發展策略(即綠色製程、綠色產品、綠色夥伴、綠色事業及綠色生活)來建構永續發展競爭力，其中的「綠色生活」係從食、衣、住、行、育、樂等各個生活層面落實，增強及培養員工友善環境的生活認知及習慣。中鋁公司將配合集團推展5G策略，為臺灣產業、經濟及環境保護貢獻心力，善盡企業社會責任。