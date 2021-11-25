阿里巴巴旗下港股上市公司—阿里健康24日盤後公布2022財年上半年財報，截至2021年9月30日止六個月，阿里健康營收年增30.7％至人民幣（下同）93.6億元，虧損2.32億元（2020年同期為盈利2.79億元）。

受此消息影響，阿里健康股價25日盤中大跌4.93％至7.52港元，創下逾兩年新低價，終場收跌1.64％至7.78港元，為連續第七個交易日收跌。近半年，阿里健康股價累計大跌62.23％。

第一財經報導，阿里健康在財報中指出，業績虧損主要有四大原因：一、阿里健康在一系列創新業務（如醫鹿APP、本地醫療、健康險等）增加資源配置。二、報告期內在藥品倉儲物流等藥品供應鏈能力，以及醫藥自營業務精細化營運、用戶複診開方體驗等方面的技術研發持續投入。

三、阿里健康在天貓醫藥平台和阿里健康大藥房品牌心智建設擴大投入。四、阿里健康因提升線上B2C藥品銷售市占率、加速處方藥業務布局並增加相應市場投放帶來的自營業務利潤率降低。

針對營收成長三成一事，阿里健康則表示，收入持續保持高速增長，受益於公司以醫藥自營業務專注於藥品銷售及服務，並以電商平台商家豐富醫藥健康品供給的策略。其中以「阿里健康」品牌營運的自營藥房的藥品收入占比達到64％，處方藥業務收入年增127.3％。