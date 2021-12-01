雲林縣政府為因應極端氣候及地層下陷問題，積極推廣在高鐵沿線種植旱作高粱，今年由土庫鎮農會與金門酒廠契作，在高鐵沿線農地種植88公頃2期高粱，1日雲林縣長張麗善邀台南農改場專家、契作高粱農民、農會，共同分享新品種高粱的管理與實務經驗。

張麗善1日前往土庫鎮石廟子段主持新品種高粱種植觀摩會，此批高粱種植在土庫、虎尾、元長等鄉鎮高鐵沿線農地，於8月中旬種植，經過100日已達採收期，其生長情況良好，種植結果相當成功。

張麗善表示，縣府積極提出預防地層下陷政策，在高鐵沿線種植減少用水的農作物，高粱就是最適合的作物之一，同時可提升台灣糧食自足率。雲林縣政府還加碼轉作補貼，農民採收後有收購保障與銷售通路。

新品種高粱台南8號不僅抗旱，種植過程不太需要噴藥與施肥，同時耐淹水，種植須要用水僅水稻的三分之一到四分之一，可大幅減少地下水抽用，更可省下龐大的人工成本。

縣農業處處長吳芳銘表示，目前轉作高粱，中央補助每公頃4萬5000元、農業環境基本給付補助5000元、縣府今年加碼1至2萬元鼓勵轉作，小地主大佃農又可獲補助1萬元。

另外，高粱透過契作機制，農政單位將以每公斤20元收購，以增加農民種植意願，收益不會比種水稻差，還能共創金門高粱酒品牌，可說是一舉數得。

農民高宗懋認為，2期農作時氣候變遷大，種植高粱比較省工、省成本，可減少損失，像這期水稻有些人的產量不好，種高粱反而是保本選擇。另外，面對目前的氣候變遷一定要養地，藉由種植高粱養地，才有辦法應付各種狀況，幫助農民永續經營。

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