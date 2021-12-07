美商Stonepeak在台成立的鑫世紀國際開發（GreenPeak Renewables）今（7）日宣布，為響應政府2025年再生能源佔比20％政策，由昱昶能源太陽發電光電廠與與凱基、玉山及台北富邦等銀行共同簽署21億元專案融資聯貸合約，雲林建置40MW太陽能電廠，預計2022年併聯發電，未來每年發電量5800萬度。

鑫世紀指出，昱昶能源太陽能電廠坐落在雲林，是GreenPeak Renewables的第一個太陽能光電廠，委由Smart Green Energy獨家開發。未來估計商轉後，每年可支應超過14000個家庭用電量，輸出雲林縣民生用電需求7％，滿足台西、四湖、口湖每年用電需量超過60％，以輸出綠電加速達成碳中和效應。將持續發起走入鄉里活動，推動幼兒園的綠能及環保觀念。

鑫世紀表示，昱昶能源獲得銀行團21億元聯貸支持，將建置40MW太陽能電廠，預計2022年併聯發電，雙方共同成功參與綠色循環經濟，扮演重要角色，致力維護台灣無可取代的綠色資源，為下一代提供更好的生活環境，以及更美好的節能減碳生活。