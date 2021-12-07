香港東網報導，歐盟週一（6日）通過將對在世界各國嚴重侵犯人權的個人和實體的制裁延長一年，直至2022年12月8日，目前制裁名單上共有14人和4個實體。歐洲議會德國籍的對中關係代表團團長彼蒂科菲爾表示，數天前中國領導層還幻想歐盟會結束今年3月對中國官員的制裁，但布魯塞爾的決定已經證明他們評估錯誤。

彼蒂科菲爾指，即將上台的德國新政府聯盟將採取的對中路線此刻也發揮積極作用，他呼籲中國認清現實，歐盟願意與中國進行對話，但在必要的情況下，歐盟也會劃清界限。

歐盟全球人權制裁制度起於2020年12月，今年3月公佈，對新疆維吾爾自治區公安廳廳長陳明國、新疆黨委常委王明山及新疆生產建設兵團黨委書記王君正祭出旅遊禁令，凍結他們的資產；前新疆人大常委會副主任朱海侖被鎖定；新疆生產建設兵團公安局也遭制裁。

隨後中國加倍報復歐盟，制裁10位歐洲議會和歐盟國家議員，以及4個歐洲機構，彼蒂科菲爾列名其中。

德國新政府預計本週上台，候任外長貝爾伯克對中國將採強硬立場，她近日表示，當提到氣候變化和疫情時，中國是夥伴；不過，歐洲是跨大西洋民主同盟的一員，與獨裁統治的中國處於制度競爭的關係，德國未來將與民主夥伴追求戰略性合作，捍衛共同的價值和利益。