福特汽車執行長法利（Jim Farley）近日在Podcast節目中透露，公司目前有多達5000個技術工人職缺，儘管開出年薪高達12萬美元（約新台幣372萬元），幾乎是美國工資中位數的兩倍，還是招不到人。他直言，這不只是福特的問題，而是整個美國製造業正遭遇「人才荒」，目前國家遇到了麻煩。

百萬技術職缺爆發 高薪也留不住人

據《財星》（Fortune）雜誌報導，法利指出，美國目前超過100萬個關鍵技能職位空缺，包括緊急救援、卡車運輸、工廠技工、水電工等各行各業都在缺人。他憂心表示：「我們的國家正面臨嚴重挑戰。」

雖然川普政府主打「製造業回流」，但理想與現實依然有落差。據美國勞工統計局8月數據，美國製造業目前仍有超過40萬個職缺。2024年一項調查更顯示，受訪的200家製造業公司中，有超過一半坦言「招不到人、留不住人」是最大困境。

技能斷層成隱憂 教育培訓遠遠跟不上

法利還說，過去技術型工作讓許多家庭翻轉人生，「像我祖父當年在福特組裝T型車，靠雙手創造中產階級生活。」但如今，即使福特取消最低薪資限制、承諾四年內加薪25%（依2023年與汽車工人聯合會協議），缺工問題依舊沒有改善。

他進一步指出，教育與訓練匱乏是關鍵原因。例如，要學會從福特超級皮卡中拆解柴油引擎，至少需要五年訓練，但美國目前的職業教育體系遠不足以支撐需求。

法利感嘆：「我們沒有教會那些一無所有的人，如何靠技能為家庭創造中產階級生活。這種技能斷層正拖慢製造業復甦腳步，也動搖了美國經濟的根基。」