針對教育部從明年1月起將給教育實習生每月5000元獎助金、最多可領半年，全國教師工會總聯合會今天發布新聞稿表示肯定，但建議回溯自今年8月起發放，以免為德不卒。

教育實習生要實習半年，但他們沒有任何收入，生活陷入困境。給予教育實習生適度津貼，以展現政府支持準老師投入教育的態度，經各界呼籲倡議，教育部終於同意編列「教育實習獎助金」。

全教總肯定教育部積極回應，惟考量學年完整性，有關「教育實習獎助金」，強烈建議教育部回溯自今年8月起發放，穩定實習老師基本生活，讓準老師們全心投入實習工作。