亞德客-KY(1590)公布9月營收，單月營收21.64億元，年增20.58％，但為今年3月以來最低表現，公司表示，氣動產業需求仍處於向上循環中，雖然有年度中季節性的影響，但亞德客-KY市場佔有率維持穩健成長。累計前3季營收為196.32億元，年增43％，已經突破去年全年191.03億元的成績，今年營收再創新高。

至於大陸限電影響，公司表示屬於大陸當地優先供電企業，因此，公司最主要的生產寧波廠產出並未受近期大陸限電影響。9月來自能源照明設備、機床設備、汽車行業及電池行業出貨有較高增長率，惟大陸部分城市出貨仍受到因疫情管制物流影響，影響到營收。而大陸十一長假開始，亞德客10月4日將提前復工生產。

亞德客為償還銀行貸款，辦理10,975張現金增資，每股發行價格為718元，總計募資78.8億元，昨天起到10/8止，為原股東及員工股款繳納期間。近期台股重挫，以昨天收盤價783元計價，與現增價價差剩下8.3％，力守在現增價上。