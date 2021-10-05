依照就業服務法規定「外國人未經雇主申請許可，不得在中華民國境內工作」，但部分外國人就讀我國如醫學系、護理系等，畢業前勢必要實習，依近期預告的「雇主聘僱外國人許可及管理辦法」，實習不算就業服務法規定的「工作」，外國留學生不用申請工作許可即可實習。

依照「雇主聘僱外國人許可及管理辦法」原本規定，外國留學生若與本身修習課程有關，須從事校外實習要申請工作許可才可工作，但勞動力發展署經檢視函釋後發現，實習非屬就業服法規範的工作範圍。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長薛鑑忠表示，實習不屬就業服務法工作定義，因此不用申請工作許可即可實習，但如果有人以「假實習真工作」等樣態，則會會同教育單位認定是否為實習後，再決定是否會開罰與否。

此外，為推動雙語國家政策，勞動部此次也開放「外國留學生入學後協助各級學校語文專長相關教學活動」也可以申請工作許可，不受「正式入學修習科、系、所課程，或學習語言課程一年以上」等限制。