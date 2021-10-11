公務員依年齡不同可享有1至5年1次的健康檢查補助，桃園市升格後也創全國之先，將外勤警察、消防人員納入補助範圍，但工友仍是被遺忘的一群，桃園市祕書處行文上級機關獲首肯，在市長鄭文燦支持下，順利為工友爭取權益，明年元旦起全市將有553位工友受惠。

祕書處長顏子傑指出，今年4月接獲陳情，希望爭取工友健康檢查補助費用，陳情信一度因未具名差點「不受理」，但他認為有可行性，發公文給勞動部職安署、人事行政總處，請上級機關針對職安法及勞工健康保護規則解釋，研議補助的可行性，幾經往返獲得正面回覆，今年6月順利簽奉同意辦理，市長鄭文燦也在市政會議宣布桃園市各機關明年要編列工友健康檢查補助費用。

顏子傑說，桃市府加上學校等二、三級機關，每年平均退休工友10餘個，人數一直遞減，現有553人分散在各機關，普遍中高齡，且因工作內容多屬勞動力密集，打雜都靠他們，提供健檢補助有助營造友善職場環境，且部分工友是公務車駕駛，固定健康檢查對乘客也是雙重保障。

顏子傑直言工友遇缺不補政策已經執行近20年，年資到強迫退休，提供工友「健康檢查補助」，不會加重整體財政負擔，更不是無底洞，每人每次補助3500元，桃園1年約需近194萬，由各用人機關編列經費，標準比照公務員。

人事行政總處也跟進函文各縣市政府，授權地方政府可將工友、聘僱人員皆納入健康檢查補助對象，桃市府樂見中央放寬，共同讓職場保障更完善。