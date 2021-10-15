新冠肺炎重創全台各地商圈，北市府為此祭出減租、延租等紓困方案給予企業補貼，但台北市議員王浩踢爆，多名百貨商場承租市有地當二房東，獲得北市租金減免的同時，卻沒給轉租店家應有的減租優惠，簡直一手拿政府補貼，一手壓榨店家，他痛批市府紓困不但沒幫助到真正需要的商家，反而全進財團口袋。

對此，財政局表示，北市受理紓困申請案時皆有實地抽查機制，近期也將加強不定期抽查，保障轉租店家、民眾權益。也強調北市雖尊重民間私人契約關係，但也設有陳情機制，若發現業者未合理回饋，屆時將出面協調，必要時會追回減收的租金。

王浩表示，承租市有房地作為營業使用者，申請紓困時要與北市府簽切結書，若有轉租其他商家的狀況，減免金額應全數回饋給實際使用店家，但他實際調查後，卻發現多家百貨、商場都出現僅部分櫃位獲得回饋的狀況。

「左手拿交通部補助，右手拿觀傳局補助！」王浩舉晶華酒店為例，說業者疫情以來共獲減租3574萬，又因屬觀光業可獲中央1182萬補助、北市384萬補助，總計獲得政府5140萬紓困金，卻有民眾卻向他陳情，控訴業者未把減租、補助的回饋轉給實際需要的人。

王浩舉例，晶華酒店獲得各方補助，理應善待旗下員工和商家，但疫情間卻有845名員工放無薪假、轄下22間店面未減租，回饋比例不到6成，他痛批市府給補助雖為美意，但需要幫助的店家和消費者卻未蒙其利。

財政局表示，議員指晶華酒店回饋比例不到6成恐是片面解讀，由於酒店本身為獲取紓困者，所提回饋計畫中，自營面積與轉租店家使用的樓地板面積比例分別為73％與27％，業者回饋予轉租店家租金比例為36％，並未少於其所使用的面積比例27％，合乎規定。

至於放員工無薪假一事，晶華酒店則強調，酒店在疫情間皆未實施裁員、減薪，但5月時因疫情嚴峻，旗下餐廳關閉後，許多員工沒事做，因此替他們報名北市勞動局的減班培訓計畫，上完課後還能向北市府請領薪水補助。