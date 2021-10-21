彰化縣多達900餘位代課教師，議員質疑超過法定占比，也關心代課教師只領10個月薪資，卻被酸「二等教師」太辛酸，縣長王惠美指出，代課老師如果都給12月薪資，1年將增1億多元負擔，會採分段式改善，從有兼任行政工作30％先給全年薪，明年也會舉辦國小教師甄試。

彰化縣國小已連續3年、國中連續6年沒辦理教師甄試，但代課教師卻多達900多位，外界不解不足教師為何不聘足？彰化縣教師會更擔心，等不到教甄，優秀的代課教師紛紛外流到北部等其他縣市了，學校教師年齡老化，不是正常現象。

議員楊妙月質詢彰化代理教師的薪資不足、比例太高，教育處長王智弘表示，彰化超額教師壓力龐大。（彰化縣議會提供／吳敏菁彰化傳真）

議員楊妙月也指出，根據「國民小學與國民中學班級編制與教職員額編制準則」，訂規定代理教師不得超過8％，但是彰化國中、小代理教師所占比例分別高達10％和16％，明顯超過法定標準，應該適度開缺，為校園注入新血。

楊妙月也指出，代課教師族群龐大，但是卻只領10個月薪資，待遇不如人，台北市都已經正視這個問題了，不僅給足全年薪，還設計累薪制度，且這次打疫苗也是等正式教師都打完了，才排到代課教師，同樣在校園，應該盡量做到公平。

縣長王惠美表示，少子化後各校要聘足教師員額，超額教師問題就沒辦法解決，但明年度會開放國小教師甄試。教育處長王智弘也說明，國中超額教師多達50多名，要轉調學校等，非常棘手，代課累薪制度，各縣市財政狀況不一樣，彰化縣屬財政較困窘，但逐步改善中，代理教師有負擔行政事務，會給足1年薪。

議員游瑞春、劉惠君、白玉如也關心彰化班班有冷氣趕得上進度，電費支付是否有城鄉差距，教育處長王智弘表示，年底可全部完成冷氣裝置，明年度5月起班級電費中央全額補助。