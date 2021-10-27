嘉義縣議員姜梅紅今天在縣議會質詢時提出河川垃圾、交流道旁遭亂丟垃圾等問題。（姜梅紅提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義縣六腳鄉鄉民張永琳住在六腳大排旁，家中有自製膠筏打算假日時可抓魚加菜，卻意外發現大排中盡是垃圾，且數量越來越多，因此開始幫忙撿拾大排中的垃圾，張永琳拉著太太一起將撿起的垃圾分類、蒐集，張永琳氣憤表示「髒的是人心，不是垃圾」，希望號召更多人一起維護環境。

嘉義縣議員姜梅紅27日在縣議會質詢時指出六腳大排長年漂浮寶特瓶和廢棄物，民眾自發撿垃圾平均每次都可清出多袋寶特瓶等廢棄物，甚至還曾撿到數袋腐敗的洋蔥，除造成環境負擔外，對生態也恐有影響，另，82線朴子交流道旁也有許多垃圾，希望可以用科技執法設立監視器來嚇阻

自動前往清除垃圾的是鄉民張永琳，10多年前自北部返鄉種田，卻看到家裡附近的六腳大排滿是垃圾，張永琳說，原先家裡有膠筏，打算到河裡撈魚等，沒想到竟滿是垃圾，因此開始撿垃圾行動，只要有空就會去撿，至今已超過10年。

年近70歲的張永琳說，自己返鄉耕種3、40甲農地，閒暇時就去撿垃圾，他感嘆現在「無處是淨土」捨不得將垃圾留給下一代，撿拾垃圾後分類裝好送到清潔隊回收，或轉給有需要的朋友，張永琳表示，單憑自己的力量很難將河川恢復乾淨，現在有朋友受到他的感召加入撿垃圾的行列，也希望民眾素質提升，不要隨手亂丟垃圾。

環保局長張根穆說，環保署補助縣府攔除和撈除河川垃圾每年都撈到很多垃圾，執行成效良好，但「撈很多也不代表河川變乾淨」，民眾丟到河裡的垃圾最後流到海洋變成海廢，呼籲民眾發揮公德心，多數河川中的塑膠垃圾可回收再利用，建議直接拿到清潔隊，未來也會再加強宣導，另，82線交流道旁部分會再與朴子市公所研議如何處理，若效果不彰會考慮議員提出的作法。