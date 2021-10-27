活化老商圈出新招了，青年進駐永樂商圈店租補助一半。（吳敏菁攝）

彰化市永樂商圈曾是彰化最繁華夜市，近年來沒落讓人唏噓，彰化縣特別創意以租金補貼的方式，吸引、徵選具有創新能量之青年前往開店，每月最高租金補助50％，最高補助2萬年，可補助1年，加上八卦山新亮點，點線面結合，再吸引人潮。

活化老商圈出新招了，青年進駐永樂商圈店租補助一半。（吳敏菁攝）

永樂商圈最高租金一個月曾到30萬元，長約200公尺、多達150家店面，近年來不少店家閒置，或者擺設娃娃機，讓人唏噓就在彰化市黃金中心，怎麼就沒落了？彰化縣政府經濟暨綠能發展處除了投入硬體改善行人步道、照明外，首度提出了租金補助，號召20-45歲的青年朋友進駐，創造自己的特色，得以活化。

活化老商圈出新招了，青年進駐永樂商圈店租補助一半。（永樂商圈提供／吳敏菁彰化傳真）

縣長王惠美表示，永樂商圈有許多50年以上的美食，再加上百年古剎，有不少廟宇，非常值得開發，再加上縣府這幾年在八卦山也非常用心規劃，從點線面的結合，一定能創造更多的人潮，歡迎有意願要創業的青年朋友，可以考慮來永樂商圈一起努力。

活化老商圈出新招了，青年進駐永樂商圈店租補助一半。（吳敏菁攝）

永樂商圈發展協會理事長鍾正軒表示，近年來縣府關心及經濟部相關補助，在慶安宮兩側5層樓高牆做2幅大壁畫，不少店家饒富特色，吸引許多年輕人回來打卡， 也希望在地美食及特產等，多多被宣傳，近期永樂街也搭上五倍券熱潮，推出許多相關優惠活動，歡迎大家多多來消費。

經綠處劉玉平指出，永樂街是彰化市最有歷史的一條商圈街，有7家百年廟宇、8家50年美食老店以及玩巷弄藝術，去年縣府邀請8位藝術家走進商圈，用藝術讓商圈亮起來，連結在地品牌與青創新意，翻轉時代印象、傳承文化記憶，再度讓人來這裡逛街，有尋寶的感覺，這次希望總租金補助達120萬元，並透過舉辦市集活動等，讓永樂商圈成為青年創業的新基地。