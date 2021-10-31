街區是民眾、商業活動聚集所在，「一條街」上有相同的基本元素、繽紛的彩色組成，像高雄的奶茶一條街，台南的異饗一條街，帶入人潮也成為區域發展的商機。商業司今年推動「品牌一條街」輔導，在疫情趨緩之際的這個周末舉辦「品牌一條街」聯合行銷活動，帶動民眾走進實體店家消費。

商業發展研究院董事長許添財表示，品牌一條街的發展可以窺見未來台灣商圈的發展，城市不是工廠，台南市府城品牌一條街有文化底蘊，能複製經驗擴散到其他城市，成就更多的品牌一條街。商業司表示，台灣許多街區因商業活動聚集及生活文化累積，自然形成地方產業的品牌特色。

原本為銀樓聚集的「高雄黃金街」，位於高雄鹽埕區，由老字號知名奶茶店開始經營，陸續吸引年輕及特色奶茶店進駐，550公尺街道高達十幾家奶茶店，如不二奶茶、松藝奶茶、玖玖茶舖及藕家等，逐漸口碑相傳，成為年輕人最愛的奶茶一條街。

臺南「異饗一條街」位於成功大學附近，以多國美食著稱，主要為成大18巷及22巷連結的U型街道，長度不過900公尺卻有超過10種異國料理餐廳錯落其中，商研院表示，這次特別以「愜意慢遊．異國迴饗」主題打造異饗一條街，希望帶給民眾全新的品牌感受，也有享樂變裝貓旅團、創意市集及闖關活動，吸引許多民眾熱烈參加。