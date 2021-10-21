立委郭國文（右一）邀相關單位至官田、下營多處菱田會勘災損。（劉秀芬攝）

台南市官田區是全台最大菱角產地，9月開始是菱角採收期，官田區農會整月共同運銷的量只有183公斤，農友表示，較早種植的菱角一期花開花期正好遇上連續雨季，花都被打掉，產量大減，9月底時辦理過勘查，但未獲農委會災損補助，近日農友持續陳情，希望比照前年模式，爭取資材補助。

立委郭國文表示，台南官田、麻豆、下營等區為主要菱角產地，但至中秋過後，多處採收量仍不足過去平均數，疑似受8月中大雨影響授粉造成。9月底曾會勘，雖多處明顯產量稀少，但農委會認為未達天然災害救助標準，未同意補助。

台南市議員陳秋宏也表示，上次的會勘後，都期待中央能給予適當的補助，但前幾天才收到公文說未達天然災害補助標準，然而農民一直在陳情反應，叫苦連天，所以希望再一次會勘能確認菱角減產的原因，也能給予適當的救助。

21日上午郭國文、陳秋宏與農糧署南區分署、台南區農業改良場、台南市農業局、官田區農會代表至官田、下營多處菱角田會勘，發現部分菱角植株有根系生長不良問題、菱盤未著果現象。農糧署當場表示，會向主任委員陳吉仲請示，爭取同意補助菱角農業資材每公頃1萬元。

台南市農業局表示，市長黃偉哲關心菱角產業，指示農業局積極爭取每公頃1萬元菱角農業資材補助，協助菱農提升菱角品質及產量。農業局局長李建裕表示，除了爭取資材補助，提升菱角產量及品質，另農民若有任何栽培管理技術問題，可向台南農改場尋求協助。