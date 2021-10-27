證交所11月共邀請22家上市公司在證交所場地舉行法說會，11月2日由盛達（3027）揭開序幕。

預計出席的22家上市公司包括：盛達11月2日、百容11月5日、台橡11月9日、力山11月10日、力銘及幸福水泥於11月11日、台航11月12日、潤弘及達邁都在11月15日、中電及和成於11月22日、迎廣11月23日、欣欣大眾及台聚於11月24日、建通及美隆都在11月25日、華夏及弘憶股於11月26日、欣天然11月29日、第一保11月29日，以及卜蜂及年興於11月30日壓軸。

證交所表示，為提升上市公司財務、業務資訊透明度，並增加投資人獲取企業訊息之管道，已規範本國上市公司每年應至少在中華民國境內自辦或受邀參加一次法人說明會。經統計，110年迄目前為止，國內上市公司總計已辦理1762場法人說明會。

證交所說明，法人說明會是上市公司對外溝通管道之一，除適時向投資大眾說明營運績效及對產業前景看法、傳達經營理念與企業價值，使股東或潛在投資人進一步瞭解企業營運發展或挑戰外，並提供投資人表達意見或與公司雙向交流的機會，進而提升公司治理品質。