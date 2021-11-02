沛星互動科技（Appier）營運長暨共同創辦人李婉菱獲《Forbes》評選為2021亞洲權力商業女性企業家（Forbes Asia Power Business Women），該榜單旨在表彰對塑造亞洲商業格局有所貢獻的成功女性，而李婉菱也是今年台灣唯一上榜的女性企業家。

儘管疫情為亞洲整體經濟和商業經營環境帶來挑戰，但上榜的女性在各個行業擔任領導角色，並取得了顯著的里程碑，不僅能帶領公司持續成長，同時也在疫情爆發近兩年的時間，帶領企業適應新常態的變化，甚至在挑戰中抓住機遇，擴大既有的業務。

值得注意的是，今年入選的所有女性都是首次入榜，領域擴及科技業、銀行業、製造業、醫療保險與私募股權，呈現出亞洲女性企業家的多元經營業態與樣貌，她們所經營和管理的企業在全年營收方面均超過一億美金。

在創立Appier之前，李婉菱擁有華盛頓大學聖路易斯分校免疫學博士學位和史丹佛大學生物科學碩士學位，曾在波士頓兒童醫院的擔任研究專家。李婉菱將其成功歸功於父母，她表示，「即使在我選擇將職業生涯從學術界轉向創立公司時，父母仍然支持我，理解我已經考慮清楚才做出這項決定，我因為他們對我全然的愛與支持感到幸福，如果沒有他們，就不會成就今天的我。」

Appier以人工智慧（AI）與軟體即服務（SaaS）為核心，運用AI協助企業解決棘手的商業挑戰，至今已擁有500多名團隊成員，為超過1000家全球知名品牌與代理商提供服務，營運據點遍佈亞洲，並且持續向歐洲和美國擴展業務。今年三月，Appier於東京證交所上市，營收和獲利成長動能強勁。