我國證交所與勤業眾信（Deloitte）聯合會計師事務所日前共同舉辦「推動優質企業上市座談會」，邀請力晶積成電子製造股份有限公司和上品綜合工業股份有限公司分享上市實務經驗，分析台灣資本市場現況及IPO流程。

即便2021年受疫情影響，但截至九月底已成功掛牌的企業統計共有19間，可見疫情之下仍有許多企業秉持韌性經營之道，突破逆境順利上市。而隨著境外資金匯回落日，勤業眾信認為，CFC風暴即將來襲，建議企業應盡速評估相關租稅規範加以應對之，並透過數據驅動決策以提升企業及時應變力。

勤業眾信聯合會計師事務所總裁柯志賢表示，受中美貿易戰轉單效應、疫情爆發、以及近期的CPTPP貿易關稅議題、中國大陸能耗雙控政策等因素影響，讓供應鏈正面臨重組階段，雖然大環境瀰漫許多不確定性，但也是企業可以再次思考投資布局的契機，而台灣目前的資本市場架構已更加健全，相信也將有助於企業轉型，進一步帶動整體產業升級。

由於2021年上半年的台灣資本市場受疫情影響，打亂多家企業IPO計畫，勤業眾信聯合會計師事務所中區區長曾棟鋆指出，截至今年度九月底成功掛牌企業統計有19間，與去年同期相比，上市家數增加2間，顯見台灣資本市場仍持續穩定發展。

另因應台灣產業結構轉型升級、扶植創新產業發展並完善企業籌資管道，證交所開設創新板，並於今年7月正式開板。目前事務所也正一同積極推動、協助合適客戶透過不同途徑進入資本市場。

曾棟鋆表示，為因應CFC條款施行，企業應把握緩衝期儘速著手辨認目前投資架構與潛在稅務風險並評估因應策略及調整方案，並提前備妥並檢視境外公司財務報表之正確性、完整性。透過IPO方式，對外有助提升企業形象和擴大籌資管道；對外也有利於企業未來發展及人才招募。

勤業眾信聯合會計師事務所中區稅務服務負責人康玉葉表示，未來在CFC生效後，除控股型態之CFC若未獲配非低稅負地區之轉投資收益者外，或其他符合豁免條款者，其餘CFC之盈餘於稅務申報時將調整認列投資收益。

康玉葉認為，企業應透過CFC大整併或CFC遷冊等簡化投資架構，若CFC轉投資公司有鉅額保留盈餘者，建議評估提前分配盈餘至CFC之可行性。另需注意CFC所在地有關經濟實質法案之影響。若CFC從事接單業務、融資或持有無形資產等，應評估CFC存廢及調整由台灣公司或其他非低稅負國家執行之可行性及稅務影響，並持續留意全球企業最低稅負制對於台灣所得稅法之影響。

勤業眾信聯合會計師事務所風險諮詢服務資深執行副總經理張益紳指出，隨全球政經局勢變化加劇，以及近年在數位轉型思維的推波助瀾下，透過資訊科技應用加強企業能力，成為強化經營韌性與快速管理回應的核心手段。然而許多企業仍未能有效推動數位轉型與應用，顯見在實施過程中尚存著難以跨越的鴻溝，而現今企業在管理與大量應用資訊系統，相信可藉以作為優化數據應用絕佳的起始點。

勤業眾信建議以「找出影響決策關鍵判讀資訊、釐清關鍵資訊衡量指標、確認企業E化、企業數據戰情室建構」等四個步驟，協助企業快速且有效的轉型數據驅動決策管理模式，提升企業關鍵應變力持續穩健營運成長。