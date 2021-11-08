「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，日本政府將建立一套法律架構，為在國內新建的先進半導體廠提供補貼，規劃在熊本縣設廠的台積電料將成為第一個受惠的企業。

全球晶片短缺導致汽車業等諸多產業受影響之際，各國開始將晶片視為國安議題。日本政府計劃最快12月向議會提案修法，並制定有關補貼營建新廠的明確規定，以強化國內供應。

日本政府尋求修訂目前適用於發展5G無線技術企業的法律，並將半導體產業視為新的優先領域。此外，政府也將確保在2021年度追加預算中獲得數十億美元資金，以便在「新能源產業技術綜合開發機構」（New Energy and Industrial Technology Development Organization）下設立一個補貼基金。

符合補貼資格的半導體廠投入運作後，必須維持穩定生產、投資和技術發展，也可能被要求在短缺時期提高產量，且須遵守防止技術外洩的法律。

根據報導，今年10月宣布在熊本縣設廠的台積電料將成為這套法律架構下首家受惠業者。日本首相岸田文雄先前在宣布解散國會眾議院後的記者會上提到，台積電在日本的投資規模將達1兆日圓（約新台幣2489億元）。日本政府據傳打算補助一半，其他晶片業者未來也將獲得補貼資格。

台積電熊本廠將於2022年開始興建，2024年進入量產，主要提供22奈米至28奈米技術生產晶片。這些並非應用在智慧型手機之類產品的先進晶片，而是適用於汽車到家電等廣泛產品。

世界貿易組織（WTO）為促進公平貿易，會將提振出口的補貼和用於交換使用國內零件與材料的補貼視為自動違規，即「紅箱」補貼，對台積電的補貼被普遍視為是落在「黃箱補貼」範圍，這種情況是以個案方式來判斷扶植情況。不過，其他國家也可能向WTO提出爭議，取決於這些補貼如何實施。