台積電今天表示，已回應美國商務部就「半導體供應鏈風險徵求公眾意見」的需求，同時堅持一貫立場保護客戶機密，未於回應中揭露特定客戶資料。

美國政府為解決晶片荒，希望半導體業者能夠提供相關資料。台積電先前已表態，將會在11月8日前提交資料給美國。

台積電今天表示，為持續致力於支援全球半導體供應鏈挑戰，台積電已回應美國商務部就「半導體供應鏈風險徵求公眾意見」的需求，以協助面對這一挑戰。

台積電同時強調，堅持一貫立場保護客戶機密，未於回應中揭露特定客戶資料。（編輯：郭無患）1101108