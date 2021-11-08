台積電今天表示，已回應美國商務部就「半導體供應鏈風險徵求公眾意見」的需求，同時堅持一貫立場保護客戶機密，未於回應中揭露特定客戶資料。
美國政府為解決晶片荒，希望半導體業者能夠提供相關資料。台積電先前已表態，將會在11月8日前提交資料給美國。
台積電今天表示，為持續致力於支援全球半導體供應鏈挑戰，台積電已回應美國商務部就「半導體供應鏈風險徵求公眾意見」的需求，以協助面對這一挑戰。
台積電同時強調，堅持一貫立場保護客戶機密，未於回應中揭露特定客戶資料。（編輯：郭無患）1101108
台積電今天表示，已回應美國商務部就「半導體供應鏈風險徵求公眾意見」的需求，同時堅持一貫立場保護客戶機密，未於回應中揭露特定客戶資料。
美國政府為解決晶片荒，希望半導體業者能夠提供相關資料。台積電先前已表態，將會在11月8日前提交資料給美國。
台積電今天表示，為持續致力於支援全球半導體供應鏈挑戰，台積電已回應美國商務部就「半導體供應鏈風險徵求公眾意見」的需求，以協助面對這一挑戰。
台積電同時強調，堅持一貫立場保護客戶機密，未於回應中揭露特定客戶資料。（編輯：郭無患）1101108
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