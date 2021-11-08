台股加權指數8日開在17323.39點，權王台積電（2330）開在平盤600元，買單拉抬聯發科（2454）、聯詠（3034）、長榮（2603）、華航（2610）、長榮航（2618）等財報報喜股，呈個股表現，指數早盤呈現小漲。

美國非農就業新增53.1萬人優於預期，加上輝瑞的新冠口服藥可降低89％重症，美股續創新高，漲幅介於0.20％至1.10％，台積電ADR上漲0.01％，台指期夜盤上漲28點。

國票投顧指出，台股創波段新高，帶動KD指標翻揚，MACD位處零軸之上，大盤可望開啟一波上漲行情，惟須留意17600點附近壓力沉重，表現空間恐將受限，此外，指數5日雖呈價漲量增，但卻低於5日均量，追價動能略顯不足，加上本波回升至今三周，然大盤僅出現一次連續上漲行情，整體漲勢並不連續，短線拉高仍須提防獲利了結賣壓。

綜合研判，短線走勢震盪偏多，然操作宜逢回再買。短線區間觀察17100～17500點，短線操作建議聚焦外資投信同買的個股。