證交所將於本周五（11月5日）召開有價證券上市審議委員會議，將審議台灣精銳（4583）申請股票上市案。

台灣精銳董事長張重興，公司實收資本額為7.29億元，公司主要產品為行星式減速機、齒排（條）及客房與餐飲服務，去（109）稅前純益8.73億元，今年上半年5.04億元，每股稅後盈餘（EPS）各為9.6元及5.41元。