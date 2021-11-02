證交所5日開審議委員會 審議台灣精銳上市案 13:102021/11/02 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所將於本周五（11月5日）召開有價證券上市審議委員會議，將審議台灣精銳（4583）申請股票上市案。 台灣精銳董事長張重興，公司實收資本額為7.29億元，公司主要產品為行星式減速機、齒排（條）及客房與餐飲服務，去（109）稅前純益8.73億元，今年上半年5.04億元，每股稅後盈餘（EPS）各為9.6元及5.41元。 首次參賽75屆金商獎 台灣諾華榮獲「優良外商獎」 WTO明討論陸禁台灣水果申訴案 陳吉仲：仍期待依國際規範進行農產貿易 #台灣精銳 #證交所 #審議委員會 #審議 #日開 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台灣人壽 首推健檢金掃碼即領 04:102021/11/02 專題周報 中華電 台灣首創聲控購物 04:102021/11/02 產業．科技 蔡明興確診再請假一周 富邦金董座 改由陳聖德代理 04:102021/11/02 財經要聞 11月12日紐西蘭APEC 蔡英文再度委請張忠謀出席 11:222021/11/02 財經 自民黨絕對安定多數 岸田執政更有信心 04:102021/11/02 話題觀察 美西開收滯留費 恐推升運價 04:102021/11/02 產業特刊 台積電被踢爆的3大血汗內幕 台灣人看完卻覺得很悲哀 10:112021/11/02 財經 《營建股》鄉林集團成都綜合投資案 最快年底能開賣 07:442021/11/02 財經 《興櫃股》隱眼新兵好靚 望隼興櫃開飆5成 11:082021/11/02 財經 《興櫃股》台灣精銳11月5日上市審議 12:502021/11/02 財經 上市櫃48檔衝漲停 22檔遭警示 04:102021/11/02 財經要聞 財經熱門新聞 美工程師抱怨「怎麼贏得了Intel」 直接印證張忠謀這預言 - 財經 台積電「超多缺點」嚇到美國人 張忠謀過往3大警告再被翻出 - 財經 聯合國點名捐1600億救飢荒 馬斯克怒嗆：做到這件事就捐 - 財經 遠東也要買家樂福！徐旭東回嗆統一：看誰價錢出的高 - 財經 - 工商 馬斯克突然用中文發「七步詩」 引爆網熱議：是向誰喊話？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。