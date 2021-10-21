李榮鴻指出，前市長林佳龍後來還當了交通部長，也沒有幫台中人爭取，中央不該把海線民眾當傻瓜。(陳世宗攝)

台中海線鐵路雙軌化裹足不前，台中市議會綠營市議員21日質疑因懷疑市府要求中央全額補助造成雙軌化延宕。藍營則反批，台中海線鐵路雙軌化長度才25公里多，光是審查可行性研究就審8年多沒核定，甚至還傳出地方如果不負擔高額經費就不讓鐵路高架化，根本是刻意刁難。市長盧秀燕說，台中市民絕大部分的稅都繳給中央，爭取中央全額補助理所當然。

台中市議會21日進行專案報告。楊典忠說，台中海線鐵路長期以來都是單軌雙向運行，火車想要多開幾班都沒辦法，以山線鐵路來說，經過豐原站的自強號約36班次停靠，海線鐵路沙鹿站清水站只有8班次。

海線鐵路運次遠不如山線班次，希望不管前市長胡志強的海環線，前市長林佳龍的山手線，或是現在盧市府的山海線，海線鐵路儘快完成雙軌化，不管之前有沒有講過「山手線不是當務之急」、「中央全額補助」，台中市政府應該全力消弭海線軌道運輸的不足。

施志昌指出，彰化為爭取鐵路高架化，自願增加負擔13億經費，反觀台中只會用省府時代的計畫要求中央全額負擔，才讓台中鐵路高架化一再延宕！

李榮鴻說，台南鐵路地下化地方才負擔12％左右的經費，中央卻要求台中市高額負擔，對台中海線鐵路高架化一審再審、一拖再拖，前市長林佳龍後來還當了交通部長，也沒有幫台中人爭取，中央不該把海線民眾當傻瓜。

盧秀燕強調，豐原到大慶全線高架化已完成，中央全部補助，市府有例可循，不要求特權，從頭到尾一樣補助標準，由中央全額負擔，否則一市兩制，前段中央全部負擔，後面中市就要40、50％。台南鐵路全線地下化，只要負擔12％，台中市要40、50％，台中市不是二等公民。

台中市是全國第二大都，繳給中央的稅是全國前兩名，一年上繳1500億，絕大部分台中市民的稅都繳給中央，爭取中央全額補助理所當然。