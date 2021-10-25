淡江大橋第2標八里端高架聯絡道25日舉行通車典禮，行政院長蘇貞昌、交通部長王國材、新北市長侯友宜等人出席（戴上容攝）

淡北道路卡關、爭議多時，行政院長蘇貞昌、新北市長侯友宜25日共同出席淡江大橋八里端主線通車典禮，侯友宜致詞時向特別向蘇貞昌喊話，希望中央盡快開工淡北道路，蘇貞昌在致詞時允諾「淡北道路補助經費只會多、不會少」，但要解決地方聲音，希望侯友宜要多多加油。

淡江大橋第2標八里端高架聯絡道25日舉行通車典禮，行政院長蘇貞昌、交通部長王國材、新北市長侯友宜等人出席，典禮開始後，由侯友宜先行上台致詞，典禮散場後，侯友宜也特地到王國材詢問淡北道路何時開工一事。

侯友宜表示，淡北道路已通過環評，並與雙北市府成立溝通聯繫窗口，完成對話且召開地方說明會，與在地居民充分溝通，淡北道路的興建將可完整建構北台灣高快速路網，和滿足台北都會區車流分流、分向需求。

侯說，希望中央支持動淡北道路、市105道及八里輕軌計畫，未來淡江大橋全線通車後能與淡北道路、八里輕軌和淡海輕軌串聯成北台都會區便捷網絡，帶動台北港特定區產業發展。

蘇貞昌致詞時特別針對淡北道路做出回應，他允諾，淡北道路的補助經費只會多、不會少，但要解決北市地方聲音，希望侯友宜要多多加油。

典禮後，侯友宜與工務局長詹榮峰、交通局長鍾鳴時、新北市議員鄭戴麗香、陳偉杰到交通部長王國材旁討論「淡北道路」，侯友宜指出，希望下個月「淡北道路」一案，用地大部分在淡水，市府也盡力做好溝通角色，盼下個月進入行政院後能盡快核定，王國材回應「大家加油」。