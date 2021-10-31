蘇貞昌酸「反九二共識」是心誤 朱立倫重申是口誤：院長好像很喜歡抬槓

國民黨主席朱立倫日前將反對「一國兩制」口誤為反對「九二共識」，引來行政院長蘇貞昌嘲諷是「口誤」或「心誤」。對此朱立倫怒嗆，蘇貞昌不但喜歡口誤，還喜歡跟人抬槓。

朱立倫表示，蘇院長好像很喜歡跟人家抬槓，他覺得蘇不但喜歡口誤，而且在立法院當中抬槓是出了名的，現在又找在野黨主席抬槓，我看還是好好把正事做好最重要的，把民眾關心的事做好最重要。

此外，民進黨立委黃國書因「線民案」退黨，當時國民黨主席朱立倫說，那是「大時代的情治單位，不是國民黨」，引發爭議。時代力量智庫公布民調顯示，有44.1％民眾不同意朱的說法，高於同意的31.5％。朱立倫重申，只要是國民黨執政就負責，他當時只是提及黃國書講的是哪一個單位而已。

對於此台中市第二選區立委補選人選，朱立倫強調，國民黨一定會推出在地最強候選人，包括黨內台中地方的人士現在都會有這樣的決心，那他是尊重地方。