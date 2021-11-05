國民黨主席朱立倫5日到桃園市中壢區出席行程，他說，桃園是重中之重，一定要把桃園贏回來。（賴佑維攝）

國民黨主席朱立倫5日到桃園市中壢區出席行程，朱立倫痛批，當年的蔡英文主席上街頭反毒牛，現在只要把牛改成豬就好了。朱也強調，公投後就是選戰，桃園是重中之重，一定要把桃園贏回來。

朱立倫表示，國民黨現在是最困難的時候，民進黨各種清算鬥爭真的是太過份了。朱說，我們沒有錢、沒有財產，但是我們有志氣，更重要的是黨員同事，就是最好的資產。他說，因此提出同舟計畫，呼籲黨員回娘家，過去欠繳的黨費也沒關係。

朱也說，接下來每個任務都很重要。之前他為了罷免案每天往台中，罷免後又和民進黨宣戰四大公投。他說，如果在網路看到當年的蔡英文主席帶領民進黨上街頭講那段話，只要把「牛」改成「豬」就好了。朱說，蔡當年說反毒牛、反詐騙，把牛改成豬，就是民進黨的主張。他說，瘦肉精是要害死下一代，結果現在要開放的是蔡英文。朱強調，為了市民健康，他反對瘦肉精，公投後就是明年底選戰，而重中之重就是桃園，一定要贏回來。