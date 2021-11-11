NBA波士頓塞爾提克隊中鋒坎特(Enes Kanter)今天在網路社群平台貼出印有我國國旗，以及「民主獨立」等圖案的球鞋，強調「台灣永遠不會向邪惡的中國共產黨投降」「我和台灣站在一起」，蔡英文總統則回應，「今天，我們都要一起給NBA球員Enes Kanter一個respect！」
坎特近期表明力挺人權，並陸續透過影片和發文砲轟中國大陸，他今天在臉書丶推特和IG等社群平台貼出印有我國國旗的球鞋，公開力挺台灣。
坎特在文中表示，台灣永遠不會向邪惡的中國共產黨投降。台灣是一個民主自由的國家，我與台灣站在一起台灣的未來必須由台灣人民決定，台灣不是中國的一部分，永遠不會！還標記「韌性之島」「自由鞋」。
蔡英文今天也在臉書等平台上轉貼坎特的發文，並表示，要給Kanter一個「respect！」她說，被台灣球迷暱稱為「阿坎」的Kanter，現在是波士頓塞爾提克隊的中鋒。他在Twitter上，貼出了畫著台灣的球鞋，強調「Stand With Taiwan！」
她謝謝阿坎跟台灣站在一起、跟自由民主的價值站在一起，還說「我們也會為你在球場上的表現加油！」
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