重啟核四、反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁四大公投案，投票進入倒數1個月，藍綠皆動員舉辦大型公投說明會、公投宣講等活動拚場。其中總統蔡英文昨(16日)晚間在臉書指出，這兩年國人消費的美牛量是美豬的4倍，更寫下「12月18日反美豬進口的公投案，請大家投下不同意票」。此貼文引來國民黨質疑，「所以到底為什麼反萊豬＝反美豬？」資深媒體人趙少康也現身留言批，「台灣人反對的是美國萊克多巴胺豬，不是反美豬，總統亂帶風向誤導民眾，對不起國人」。

蔡英文臉書貼文提到，這幾天，大家對美豬、美牛進口有很多討論，有個基礎事實很重要，其中一項關鍵的資訊是，這兩年國人消費的美牛量是美豬的四倍。她也強調，美牛可以認真檢驗，美豬當然也可以，只要符合國際標準都是安全的食品。更何況依據國際標準，開放10個多月來，進口豬肉的萊劑檢出批數也都為0。該篇貼文更寫下，「12月18日反美豬進口的公投案，請大家投下不同意票」。

不過，反萊豬公投主文為「你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」並未有「反美豬」字眼。

趙少康則在該篇貼文留言表示，台灣人養牛不多，所以吃美牛較多，台灣人自己養很多豬，一年700萬頭，所以吃的美豬較少，但美豬可以做成各種豬肉加工品，尤其萊豬混在美豬中間，我們很難分辨，尤其台灣人喜歡吃下水（豬內臟），每年進口的豬大腸頭、豬腳等非常多。

趙少康進一步指出，所以台灣人反對的是美國萊克多巴胺豬，「不是反美豬」，總統亂帶風向誤導民眾，對不起國人。另外，台北市議員王鴻薇也在蔡英文臉書留言表示，「看來蔡總統犯了誤把萊豬當美豬的錯誤」，千萬不要忘了今天所有反萊豬的聲音，無論是公投題目、還是論述，都是針對反萊劑，今天無論是任何國家，進口含有萊劑，我們都要捍衛人民的健康，一直要把美國豬打成萊豬，是什麼居心？人民只是要求有毒的東西不要進來，為什麼要搞這麼複雜？