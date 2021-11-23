遠東集團遭陸重罰 趙少康嘆：兩岸關係不好台商很為難

台灣遠東集團遭大陸重罰3.85億，大陸國台辦表態稱，絕不允許支持「台獨」的人在大陸賺錢，台商台企要與「台獨」分裂勢力劃清界線。對此，中廣董事長趙少康認為，對台企來講，綠營政治人物募款，不捐在台灣也混不下去，但捐了陸方又生氣，這怎麼捏拿很困難，感嘆真的很為難，台商、企業界只能自求多福。

趙少康表示，之前大陸公布行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮等人是「頑劣台獨主張份子」，因此家人、金主、及相關支持企業都要受到制裁，原以為中方只是講講，沒想到還真做，國台辦並直指不能幹「吃飯砸鍋的事」，台商不得邊在中國賺錢又一邊支持台獨。

趙少康指出，因為對台灣企業來說，民進黨選舉、民進黨政治人物來募款，企業能不捐嗎？不捐在台灣也混不下去，捐了大陸也會生氣，怎麼捏拿很困難。

他說，他不認為徐旭東是支持台獨的企業家，不過國台辦開罰後，也稱不許吃飯砸鍋，像是針對徐旭東，「這不會是第一個，不會只有那三個，後續值得觀察」。

趙少康強調，很難去預料共產黨、國台辦要做什麼，而企業界、台商可能得自求多福，這真的很為難，因兩邊都有事業，還要考慮中國方、台灣方面，而近日兩岸關係不好，才導致夾在中間的台商如此為難。