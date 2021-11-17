國民黨立委吳怡玎親上總統蔡英文臉書留言，獲得超過2000個讚。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

總統蔡英文16日在臉書指出，這兩年國人消費的美牛量是美豬的4倍，強調美豬可比照美牛認真檢驗，呼籲大家12月18日反美豬進口的公投案，投下不同意票，用公投結果告訴世界，台灣願意接軌國際、與世界做生意。國民黨立委吳怡玎本人則親自留言，貼出「反萊豬」公投案主文，質疑：「哪裡有反美豬？」此留言獲得超過2000個讚。

蔡英文16日晚間6時許在臉書發文表示，這幾天大家對美豬、美牛進口有很多討論，她認為有個基礎事實很重要：「這兩年，國人消費的美牛量是美豬的4倍。」蔡指出，去年每人平均消費2.7公斤的美牛、0.7公斤的美豬，其中符合國際標準的含萊劑牛肉是在馬政府執政時開放的，「這也是為何會有民眾問，為何美牛可以吃美豬不可以吃的原因」。

蔡英文表示，美牛可以認真檢驗，美豬當然也可以，只要符合國際標準都是安全的食品；何況台灣依國際標準，開放10個多月來，進口豬肉的萊劑檢出批數也都為0。蔡強調，在食安有保障的前提下開放美豬，更是為了要布局台灣的國際經貿，呼籲大家12月18日反美豬進口的公投案，投下不同意票，展現台灣願意接軌世界的決心。

此文引發熱議，吳怡玎親自留言：「請總統看清楚公投主文：『你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？』哪裡有反美豬？」此留言獲得超過2000個讚、110則回覆，網友紛紛回應吳：「最後那句話嗆爆總統」、「藍營女戰神+1」、「政府官員都沒有把人民擺在第一位，只想討好外國人，無言！」「一個總統可以這樣歪樓，實屬中華民國的悲哀」、「吳怡玎你戳破謊言了」、「是反萊豬不是美豬」。