2021年第九屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽將於12月2日開打，來自全國20支隊伍將齊聚花蓮國福棒壘球場，為期4天的賽事，各路好手要在國人面前顯現實力，奪得冠軍獎盃就能將「百萬」獎金抱回家。

花蓮台彩威力盃全國少棒賽今舉辦開賽記者會，花蓮縣長徐榛蔚、台灣彩券公司發言人黃志宜、台灣彩券公司總經理謝志宏、花蓮縣體育會理事長汪錦德、花蓮棒委會主委笛布斯‧顗賚以及三位職棒退役球星代表陳義信、黃忠義、劉義傳等人共同出席。

威力盃全國少棒賽連續九年在花蓮舉辦，黃志宜表示，是小球員們口中「威力叔叔」的功勞；原來威力叔叔是威力彩幸運頭獎得主，101年12月6日威力彩開出18.16億元頭獎，他是全台三名頭獎幸運得主之一，三注均分後得6.08億元，完稅實拿4.8億元彩金；黃志宜表示，他拿出4分之1，相當於1.2億元的彩金，這個捐款比例是非常高，指名要在花蓮舉辦全國性的棒球比賽。

當時擔任台灣彩券總經理的黃志宜，親自在台彩VIP室接見這名頭獎幸運得主，威力叔叔當年約30多歲，在花蓮出生、隨父母移居新北市，恰巧到花蓮出差時，看到威力彩連槓訊息，跟著排隊隊伍買張威力彩，真的中了其中一注威力彩頭獎。

威力叔叔告訴黃志宜，他從小就喜歡打棒球，因為家境的關係，被迫放棄打棒球，現在中了頭獎，希望提供小朋友一個舞台，一圓自己的棒球夢，「把心中的遺憾，化為溫暖」，以正向的力量回饋鄉里；威力叔叔特別交代，威力盃要在捐款後的1年內舉辦。

黃志宜也透露一個小插曲，為加緊速度完成威力叔叔的棒球夢想，打電話給花蓮縣政府「有人要捐款1.2億元」，被誤認為詐騙電話而掛斷，直到用顯示號碼、報上台灣彩券總經理的頭銜才確認是真實的。

徐榛蔚表示，感謝威力叔叔的捐助，給花蓮孩子們與外縣市選手切磋球技的機會，外縣市少棒小將門從出發到回家，都由威力叔叔捐款支付，讓球員以及陪同的教練與家人，有機會來花蓮感受好山、好水、好空氣。

這是台灣棒球史上第2個設有百萬獎金的棒球賽事，來自台灣20縣市的代表隊，冠軍可以獲得100萬元獎金，亞軍以下分別還有50萬、20萬以及10萬元獎金，5至8名各獲5萬元獎金。

不論來自離島或各縣市，大會將招待食宿，離島縣市提供10萬元的交通費，每個球隊隊職員都獲贈個人裝備，比賽期間也提供球隊午餐以及交通車接駁；根據統計，威力叔叔1.2億元的捐款，已經執行了5400萬元。