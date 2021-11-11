反萊豬、公投綁大選、三接遷離、重啟核四等4項公投案將於12月18日投票，民進黨籍新北市議員張志豪今與表態爭取參選五股、泰山、林口選區議員的李宇翔成立「豪翔告訴你」到林口宣講，他們喊話要新北市長侯友宜宣示反對重啟核四立場，下一站將前往台北市大安、文山區，與表態爭取參選的趙怡翔合體開講。

新北市議員張志豪表示，1218公投攸關台灣的未來，「豪翔告訴你」宣講團今天到林口區文化一路、忠孝路口街頭只是第一步，下一站還會到台北市大安、文山區與趙怡翔會合，希望集結更多年輕人的力量站出來。而他個人預計要陸續到廟口、路口開講。

張志豪現場向市長侯友宜喊話，作為新北巿長，反對重啟核四的態度和立場不容模糊，希望侯友宜清楚明確的宣示反對重啟核四，同時勇敢拒絕國民黨主席朱立倫的路線。

爭取參選五股、泰山、林口選區議員的李宇翔則指出，今天是北部首場街頭公投宣講活動，希望之後有更多人站出來一同參與，期待侯友宜能像宜蘭縣長林姿妙一樣勇敢，為了新北市402萬市民的安全，大聲說出反對核四重啟。