民進黨立院黨團幹事長劉世芳、副幹事長蔡易餘今日召開記者會表示，昨日在野黨提出要到台北港做三接方案，那根本不可行，蔡易餘說「我跟新北市長侯友宜都是嘉義人，同鄉的，提醒侯千萬別被騙了」。

蔡易餘指出，國民黨、民眾黨、時力昨日聯合召開記者會，宣稱桃園三接案可以改到新北市八里區的台北港，但侯友宜早已多次表態反對，新北市政府也曾在2017年11月8日發函給經濟部表示，在地居民反對到底，2018年又再度重申此事。

蔡易餘說，連選區在八里區的國民黨立委洪孟楷也反對三接興建在台北港。而自己跟侯友宜都是嘉義人，也算是「自己人」，在此要向侯友宜建議，千萬不要被國民黨的人騙了。

蔡易餘表示，桃園觀音區的地方都已了解，目前的三接方案都已兼顧環保、能源轉型，結果現在跳出來反對的都不是桃園在地的民代，還說要設在台北港，但八里區的民代都反對，侯友宜應該堅持立場。

劉世芳指出，重新環評、圍堤造地，加起來要做11年，台北港根本不可能做三接案替代方案，現在在野黨又想要糊弄全民，說三接案可以遷離桃園，實在非常詭異。

劉世芳說，三接案不可遷移的理由，包括遷地困難緩不濟急、供應延遲影響減煤，以及北部用電短缺137億度。前幾天高雄也表達，北部用電不夠，別跟南部要求南電北送，希望大家跟民進黨的態度一致，公投案投下不同意票。