新北市長侯友宜父親侯溪濱傳出因病過世消息，享耆壽93歲，侯友宜今天上午正常跑行程，面對媒體追問未做回應，僅由幕僚代答：「只回應市政問題。」市府幕僚對此消息也不願多談，相當低調。

侯友宜下午2時許，透過新聞局長張愛晶回應：「謝謝大家關心」。

侯友宜去年8月9日曾在臉書發文，表示因自己前一天有市政工作，所以晚了一天回家陪父親過父親節。侯感性表示，他在高鐵左營站候車處等待著北上回嘉義的車，看著來來往往的遊子，逢年過節返鄉團圓的心情他完全能理解。

侯友宜指出，抵達高鐵嘉義站轉了20分鐘的計程車，終於回到老家朴子，他陪著已經92歲的父親吃了一頓午餐，這兩小時的午餐約會，時間彷彿回到過去。父親身體大不如前，失智再加上嚴重重聽，不知是否能了解他的心意，但他格外珍惜相處的時光；只要能親口說聲「父親節快樂」，看著父親嘴角微微上揚，也許就是給他的最好的回應了。