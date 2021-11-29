「沙鼻慢城」一書是由彭歲玲及12名在地小朋友合力創作完成。（三義鄉公所提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣三義鄉公所長期致力於客家文化推廣與教育傳承，邀請在地女兒彭歲玲主筆，以「國際慢城-友善客庄」做為主題，邀請來自各個客庄的12位學生來參與創作，用小城故事和國際慢城的軌跡，鋪陳屬於三叉河多元又精彩的客庄文化，並於日前舉辦「沙鼻慢城」新書發表會，最適合親子共讀。

這套「沙鼻慢城」是一部客英雙語的QR-CODE有聲書，讓孩子可以學習客語及英語，也協助客家語言及文化提升國際化。書名中的「沙鼻」是客語得意驕傲的樣子，對在三義成長的孩子們來說，真的是足以令人驕傲的「沙鼻慢城」。

「沙鼻慢城」一書，是由來自客庄的12名孩子們，集思廣益創作四個故事，以在地小朋友的視野來看三義，生動活潑的彩筆描繪自己家鄉的人文地景，包含：「三叉河的寶藏」－孩子能站在魚類的立場來思考、「石虎採藥記」－小朋友以三義石虎和火炎山為主題，展開天馬行空的創作、「龍的故鄉」－告誡不要沉迷於網路及關心孩子為主，取材內容為三義有雲火龍，且龍神為客家人所敬仰、「網紅直播大賽」帶大家認識三義名勝，另外也反映現今網路世界的無法預測及快速變動。從小朋友角度來看自己家鄉三義，原來自己的居住地如同一塊瑰寶，身在三義很幸福也很榮耀。

在新書發表會中，特別安排主筆彭歲玲及陳文琪進行客英雙語對談，還有小小作家們的創作分享。三義鄉長呂明忠表示，三義是客家文化重點發展區，藉由推動客語為通行語計畫，運用資訊科技連結，給參加創作夏令營的小朋友，深入了解國際慢城和友善客庄的文化底蘊，讓孩子們勇於發表自己獨特的想法，讓世界看到三義永續傳承客家文化。