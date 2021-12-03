針對中國大陸在南海、台海等地頻頻採取「有問題的單邊行動」(problematic and unilateral actions)，美國與歐盟2日共同表達強烈關切，並重申彼此有必要密切接觸，以因應與北京的「競爭與全面性對抗」。對此，歐盟軍事高層指出，歐盟應與美方重申捍衛國際法的立場，並聯合志同道合國家一同行動，未來歐盟也會考慮在南海設立「海上利益區」。

聲明是在美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman），與歐盟對外事務部秘書長沙尼諾（Stefano Sannino）在華府舉行會晤後發表的。

聲明強調，隨著美國、歐盟和中國大陸的投資、經濟與合作與日俱增，凸顯維持華府與歐盟持續且密切地接觸，進而負責任地管理與中國大陸的競爭及全面性對抗之重要性。

聲明還表示，美國與歐盟討論北京侵犯人權的問題，包括鎮壓新疆、西藏的宗教少數族群，以及侵蝕香港的自治權。聲明也指出，針對北京贊助、支持的假訊息活動，美國與歐盟會進一步強化彼此的資訊共享。

聲明也點名中國大陸在南海、東海與台灣海峽採取「有問題的單邊行動」，嚴重破壞區域和平與安全，並直接影響美國與歐盟的安全、繁榮。對此，雙方表達強烈關切。

美國與歐盟自2021年起，開始針對中國大陸議題舉行雙邊對話，此次聲明是雙方進行第二次對話後發布的。雪蔓與沙尼諾將在華府時間3日繼續針對北京進行會談，討論將圍繞在印太議題。

會前美方簡報指出，華府與布魯塞爾針對北京「相關作為」的看法，「愈來愈一致」。不過，歐盟軍事參謀處長布萊尚（Herve Blejean）中將在另一場華府智庫演說中卻指出，雙方還有更大的協調空間，以表達「我們強烈希望保護海上國際法，以及反對北京在南海的行為」。

布萊尚強調，不只法國是太平洋大國；其他歐盟成員包括德國、荷蘭與丹麥，甚至是與歐盟分手的英國，都對印太地區感到興趣。「我們必須商討如何共同傳遞訊息。畢竟，當我們團結在一起時，資訊傳遞的力道更強大」。

他也表示，歐盟也應進一步思考如何與志同道合的國家互動，包括澳洲、美國、日本與東盟國家等等。

他還披露，目前歐盟正針對非洲幾內亞灣，如何更有效率地協調成員國軍力海上展示進行實驗性計畫；未來歐盟可能考慮在南海建立「海上利益區」，並在印度洋北部展開另一項實驗性計畫。