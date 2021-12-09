國發會今（9）日表示，我國與斯洛伐克9日完成簽署「第一屆台斯跨部會經濟合作諮商會議成果宣言」，會中斯洛伐克明確支持我國與歐盟洽簽雙邊投資協定（BIA）。

今年10月由國發會主委龔明鑫率團赴斯洛伐克訪問，日前斯洛伐克經濟部政務次長葛力克率團來台，與我方進行為期三天的第一屆台斯跨部會經濟合作諮商會議。 葛力克與我經濟部次長陳正祺共同主持首屆台斯經濟諮商會議，斯國外交部經濟合作總司長季絲也與我外交部歐洲司代理司長陳詠韶共同主持第六屆台斯外交部總司長級諮商。

國發會表示，雙邊就彼此關切議題充分交換意見，探討持續合作項目，斯洛伐克明確支持台灣與歐盟洽簽雙邊投資協定（BIA）。

另外，雙方於9日也完成簽署「第一屆台斯跨部會經濟合作諮商會議成果宣言」，並簽署九項備忘錄，涵蓋教育人才交流、研發創新、貿易拓銷、科學園區、太空、觀光、智慧城市、科學研究等領域的合作。

國發會表示，本次雙方針對經貿、教育科研與觀光舉行兩個工作小組會議，分別由經濟部國合處長廖浩志、國發會綜規處長張惠娟與斯國司長主持，會中就貿易、投資、觀光、科研、教育等合作進行交流。