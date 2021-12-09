國泰金控7日和證交所共同舉辦「2021國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」，金管會主委黃天牧受邀出席表示，要推動永續金融、環境氣候變遷的改造，執行面包括五大重點：

黃天牧指出，首先是一致與持續，設立目標要忠誠的執行，並朝此目標去努力；其次在於需針對當前不斷的政經變化，去調整執行目標的手段與措施；第三因為企業規模與資源不同，要符合公平與比例原則去推動；第四要包容性，也就是要濟弱扶貧，資源多的企業要幫助資源少的企業、政府要提供資源去幫助弱勢族群和企業；最後，所有的目標要能被忠實地執行。

黃天牧指出，金管會去年推動綠色金融2.0，希望營造一個友善、能被執行的永續金融生態系，從分類標準的設定、資訊揭露的標準，營造一些誘因和趨勢鼓勵金融機構在投、融資扮演議合的角色，改造企業對永續和氣候變遷的觀念。除了持續推動綠色金融2.0，金管會也在11月底公布新作法，要求國內銀行自2023年6月底前得依據TCFD架構，揭露前一年度的氣候風險財務資訊，已經在研擬永續分類作法，成為未來綠色金融的評估標準。

與會的金管會綜合規劃處處長胡則華也表示，為了深化永續金融跟國際接軌，金管會也參考歐盟的永續分類作法，正在規劃台版永續分類標準。

永續分類涵蓋六大環境目的，包括氣候變遷減緩、氣候變遷調適、水集海洋資源永續性及保育、轉型至循環經濟、污染防治、生物多樣性及生態系統的保護與復原，另外還有社會保障（人權、員工、社會發展）。企業的活動必須對一個以上環境目的實質貢獻並不損害其他環境目的，且必須達成社會保障，才稱作「符合永續」。

黃天牧提醒所有金融業或上市櫃公司，在永續金融或永續發展，或是因應氣候變遷議題上，所有的金融機構、企業，公民，都要一起承擔自己該盡的責任，並期許透過共同的努力，讓台灣在相關議題上所有的作為，能獲得國際的尊重與信任，成為一個負責任的參與者。

國泰金控董事長蔡宏圖亦呼應表示，2022國泰集團即將成立滿60年，深刻體認到一個企業要能夠長久發展，除了自己努力，也要利害關係人一起進步。國泰金控不僅要自己好，還希望用集團資產的影響力化為動力，去議合企業，讓全台灣產業一起好，一起永續，期待跨領域合作可以讓台灣善用科技能力與創新解決方案，在淨零路徑上成為世界不可或缺的角色。