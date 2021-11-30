美時事新聞雜誌《外交家》29日專訪AidData執行長派克斯（Brad Parks），談論對中國大陸「一帶一路倡議」(BRI)的看法。儘管媒體常常報導北京利用BRI，在沿線國家形成債務陷阱，進而控制戰略港口與機場；但派克斯認為，這無疑是媒體塑造的神話，北京其實更偏好「拿了就走」的資產，如此可省去冗長的法律流程。也因此，沿線國家出現反悔的情況愈來愈普及。

※以貸款為主的一帶一路

派克斯指出，一帶一路的要點有三。第一，自北京宣布BRI以來，中國大陸在沿線國家的開銷以2比1遠勝於美；然而，北京驚人的數字多半透過借貸模式而非援助來完成，並維持貸款與補助金的比例在31比1；其中，多筆貸款價格等於或接近商業利率。

其次，接受貸款的國家普遍低報實際或潛在的還款義務，金額相當於接受貸款一方國內生產毛額(GDP)的5.8%。

※買家懊悔情況漸盛

再者，一帶一路沿線國家「買家懊悔」(buyer’s remorse)的現象愈來愈明顯。畢竟，高達35%的BRI基礎建設計畫組合遇到重大執行問題，如貪腐醜聞、勞工違法、環境危害與民眾抗議。這些導致計畫喊卡甚至取消的情形不斷攀升。

派克斯進一步指出，大陸如今的債務負擔明顯較先前理解來的高：42個低收入與中等收入國家，其對北京的債務風險規模已高於自身GDP的10%。

※北京偏好抵押

大陸國有銀行正透過實行更強而有力的保障措施，來管理可能跳票的還款風險。在2000年代初期，北京海外貸款組合約有30%為抵押品、第三方還款擔保或信用保險；到了BRI時代，這一組合數字飆升為近60%。

對北京而言，降低風險的最佳選擇為抵押品。大陸國有債權人向海外借款人提供的50筆最大貸款中，高達40筆有抵押品；其中，大陸國有銀行更傾向以港口、電網等非流動性實體資產作為抵押。

儘管媒體往往大肆張揚借款國在無法還款時，戰略港口遭北京扣押；但派克斯認為這是新聞塑造出來的神話。大陸放款人更聰明，他們更喜愛將債務抵押在完全流動而能「拿了就走的」資產上。

一般而言，北京會要求借款人在離岸、貸方控制的銀行帳戶，存入一筆最低現金；一旦出現借款人拖欠環款，大陸國有銀行會直接自該銀行帳戶中扣除資金，這完全無須透過法院追討逾期債務，而省去不少麻煩。