12月18日將舉行的4大公投，成為全國最熱政治議題。藍綠陣營也分別在全國各縣市舉辦公投宣講進行拚場。而據最新民調顯示，「重啟核四」公投案，同意比例高達53.4%，不同意比例為30.2%。對此，國民黨台北市議員游淑慧坦言，「民進黨總是為了特殊目的，在卡一些對台灣好的事情，台灣人不是被嚇大的」。

核四廠。(圖/本報資料照)

入口網站《Yahoo新聞》首先問及「你是否同意核四啟封商轉發電（重啟核四）」？回答同意達53.4％；不同意30.2％，逾半網友同意重啟核四。

再問及「你同意重啟核四的最重要理由是」？選擇降低燃煤發電減少空污34％；核能成本相對便宜降低電價9.2％；補足台灣電力缺口24.2％；增進貢寮當地經濟發展2.3％；其它8.8％，最多網友認為可降低燃煤發電減少空污。

台北市議員游淑慧。（資料照／游淑慧提供／游念育台北傳真）

續問及「你不同意重啟核四的最重要理由是」？選擇重啟經濟成本過高6.0％；核輻射外洩風險11.3％；核廢料處置問題27.8％；核四位於斷層帶有地震疑慮8.7％；其它10.8％，不知道／沒意見35.4%，最多網友認為核廢料處置是最大問題。

【每日必看】最新民調僅3成不同意重起核四! S斷層土壤回填? 黃士修嗆:不要一直跳針 游淑慧:101底下有兩條斷層 @中天新聞 20211117

游淑慧17日接受中天新聞訪問時表示，民進黨已經用核四議題恐嚇台灣人快50年了，台灣人不是被核四嚇大的，是被民進黨嚇大的，民進黨用核四危言聳聽了20年，但很多人長大後發現，根本不是那麼一回事。

游淑慧指出，游淑慧指出，民進黨喊2025非核家園，但這不但要付出極為高昂的代價和健康，而且很多細節在今天來看，很多都是笑話。例如，民進黨立委范雲稱核四耐震度不足，加上S斷層通過地下，萬一核四下方出現921規模強震將出現災難。

游淑慧進一步指出，台北101地底下有2條小斷層帶，當時前總統陳水扁為何敢讓101這麼高的建案通過？且整個台北盆地下面也有斷層帶，且Ｓ斷層帶早在2013年就吵過了，中央地調所的報告也指出，上次斷層帶活動是在4萬多年以前，代表該斷層根本是不會動的斷層，民進黨從2013年吵到現在，代表一件事情，就是科學在台灣根本不重要，民進黨一直嗆核四是錢坑，但真正燒錢的，其實是天然氣和綠能，民進黨敢不敢公布相關黨公職人員的親戚，有哪些人是開能源公司的？

值得注意的是，核四公投領銜人黃士修表示，中央地調所的地質報告早已證明該S斷層不是活動斷層，反核方一直跳針S斷層問題，然而中央地調所的報告全文中，地質證據已經證明不是活動斷層，現在反核方又生出外海斷層說法，但根據地質調查的圖形，那些線型明明是分段，1992年至今國內外學者關於台灣東北海域斷層多篇探查資料，都沒有認定海陸相連，連從反核方拿的那份外海斷層圖都可以看出，斷層都跟海岸線垂直，所以不會造成能量堆積，地形上就不會發生大海嘯。他呼籲「范委員還是先公布3＋11紀錄比較實在」。