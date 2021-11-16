曾經說捷運民生汐止線是盲腸的台北市長柯文哲，昨卻稱民汐線或許可解決內湖交通問題，遭民眾質疑。柯文哲16日強調，要做就做全段，不能只做東段。新北市長侯友宜則當場打臉柯表示，汐止交通夢靨已20年，汐東線也談了20年，希望中央盡快核定。

2025雙北世界壯年運動會組織委員會今正式揭牌，柯文哲與侯友宜一起出席儀式。

柯文哲昨參加大港墘公園地下停車場啟用，直指民汐線或許可解決內湖交通問題，但遭網友質疑以前說過民汐線是盲腸。

對此，柯文哲回應，民生汐止線要做就要做全段，不能只做東段，回歸到專業，對北市來說捷運環狀線優先，錢就那麼多，民生汐止線要和環狀線有交接地方。

侯友宜則說，汐止交通夢靨20年，汐東線也談了20年，整體計畫已送到行政院，交通部修改後大概都認同，去年協調汐東線先蓋，新北市最大期待就是基隆捷運和汐東線介接，經過很多專業評估，希望中央快核定汐東線。

他強調，基隆捷運從八堵到南港，大家也有共同方向，交通部長王國材最近就八堵經過新北市路段進行溝通，新北市在整個路段調整都能夠以專業態度與交通部面對，新北市端已談出方向，沒有太大意見，會負起該負的責任，會在基捷扮演最重要承擔角色，基隆好、台北好、新北好，3個地方都能共好，用專業態度營造大台北生活圈，讓生活圈所有市民享受交通便利。