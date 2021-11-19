台北市長柯文哲19日在市政總質詢中，突然有社子島居民手持海報衝進記者室，抗議議場中的柯文哲，要在社子島的政策輾壓社子島居民，不再溝通。民眾在記者室與警衛發生拉扯後，被拉出記者室仍然拿者海報大聲抗議。（鄭任南攝）

社子島自救會不滿台北市長柯文哲稱社子島開發案要「輾過去」，19日下午闖入議會嗆柯「獨裁市長」，並要求柯拿出替代方案，打斷議員陳政忠的質詢。對此，柯文哲表示，不可能一件事情百分之百都被支持，要照顧最大多數人、最長期利益，「作為一個比較願意承擔的人，有什麼困難我還是會想辦法承擔」。

陳政忠質詢時稱有一群人在旁聽席「叫囂」，請問柯文哲的心境感受，柯文哲表示，社子島禁建35年，上面住了1萬多人，這是政府不負責任的樣版，不應當讓1萬多人住在那裡，也不能改建，社子島甚至連7-11都沒有。

陳政忠接著說，社子島有「三個沒有」，第一個，社子島300多公頃，沒有一間便利商店，第二個社子島沒有診所看病，生病沒有醫生，最後社子島家家戶戶去活必需的洗手間都沒有，排泄物沒有辦法排放，都在自己家後面的水溝，或自己挖坑，對社子島不公平，民眾叫囂抗議，想知道柯的心境。

柯文哲說，不可能一件事情百分之百都被人家支持，還是照顧最大多數人、最長期利益，沒有7-11、醫院、衛生下水道，環境一定要改變，應該還是要想辦法，如果有個人不滿意就去溝通，就個案處理，大方向還是要解決，何況這已經歷任12任市長沒有解決，「作為一個比較願意承擔的人，有什麼困難我還是會想辦法承擔」。

陳政忠表示，「在談社子島，其實你是我內心的英雄」，若柯任內不解決，社子島世世代代的子孫不肯再抱有希望，他還要跟環保局長拜託，環評拖了這麼久，但他明白身為行政首長要尊重環評委員客觀審議，詢問下次環評大會何時召開？

北市環保局長劉銘龍回應，11月25日環評大會會前徵詢環評委員意見，認為開發單位、土開總隊要再補充幾點說明，包括公參會成果、中央河道淹水潛勢因應措施與安置計畫調整等，已行文給土開總隊，在最快速度把報告補充進來，而環評委員看，若沒問題就敲多數委員時間，進行下次環評會議。陳政忠詢問是否代表11月25日開會延期？劉銘龍證實，25日不會審社子島的案子。