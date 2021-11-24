台北市長柯文哲24日出席「智慧政府市民e＂同＂行」活動後接受媒體聯訪。（黃婉婷攝）

台灣物價翻漲，傳出營養午餐業者近日醞釀調整費用，恐造成家長負擔增加。台北市長柯文哲24日表示，「一分錢一分貨，並沒預設立場」，北市府會比照過去的做法訂出價格上限，再讓校方與廠商進行議價，總之會讓消費者來決定市場價格。

有消息指出，中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會已行文農委會，要求檢討「三章一Q」獎勵金規範，目前每生每餐補貼6元，建議應像油價浮動機制一樣，要定期滾動式檢討，否則接下來若通膨擴大、基本工資上揚，團膳業者未來恐撐不住。

柯文哲24日出席「智慧政府市民e＂同＂行」活動後接受媒體聯訪，被問及北市營養午餐是否會漲價。他表示，一分錢一分貨，這問題北市府沒預設立場，因為台北市通常是規定一個上限，再交由各學校營養午餐委員會跟廠商議價。

柯文哲說，從過去數據可看出，真的用到天花板價格的學校也不多，總之會讓消費者來決定市場價格，因為他認為政治還是要務實，最多規定營養午餐費用的上限，實際上多少錢，是每個學校老師、家長組成委員會跟廠商議價，還是相信消費者自然會決定市場的價格。